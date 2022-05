Il futsal internazionale arriva a Cagliari con la Sardinia Futsal Cup, torneo di calcio a 5 che si disputerà dal 26 giugno al 3 luglio. Duecento partite, fra 500 e 1000 atleti di ogni età e squadre non solo italiane scenderanno in campo al Pala Monte Acuto e al PalaConi A, per la prima edizione dell'evento organizzato dall'ente di promozione sportiva Pgs e dalla società S'Isula Futsal, che ha appena iniziato le attività.

Le categorie. Il torneo si sviluppa con gironi di sola andata, poi gare a eliminazione diretta sino alla finale. Nove le categorie: quelle giovanili vanno dall'Under 9 all'Under 19, poi Maschile e Femminile Open e No Limits (quest'ultima per atleti con disabilità intellettiva). Iscrizioni aperte sino al 15 giugno, fra le squadre che hanno già confermato la presenza Club San Paolo, Napoli Club Cagliari, Salesiani Marsala, Sea Scout Oristano e Uta calcio a 5. Dal Belgio arriva la Squadra Mouscron, dall'Irlanda il Puskas Hagi, ma sono previste anche altre società sarde, italiane ed estere che saranno definite in questi giorni.

Prima edizione. La Sardinia Futsal Cup unisce lo sport e la promozione del territorio, assieme a Cagliari Turismo, e prevede anche un clinic per gli allenatori che si svolgerà durante il torneo. «C'è tanto lavoro dietro, l'organizzazione principale è iniziata da circa due anni», segnala il direttore Luigi Sgattoni. «La mia passione mi ha portato ad avere un evento del genere in Sardegna, volendo portare i migliori club a livello mondiale a partecipare dalle edizioni successive. Abbiamo tanti obiettivi in mente e puntiamo già a raddoppiare i numeri dalla prossima stagione».

