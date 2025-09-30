Grande partecipazione sarda alla 14ª edizione de La 30 Trentina, splendida corsa di 30 chilometri con circa 300 metri di dislivello positivo, immersa nella natura della Valsugana. La manifestazione, che ha coinvolto circa 1800 atleti (compresi i partecipanti alla staffetta), si è svolta con partenza e arrivo a Levico Terme. Il tracciato, con partenza lungo il Viale Vittorio Emanuele, ha attraversato i comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e Pergine Valsugana, costeggiando i suggestivi laghi di Caldonazzo e Levico, fino all’arrivo panoramico presso il Parco Segantini, sul lungolago di Levico.

Tra i protagonisti, Antonio Serreli e Agostino Serra dell’Atletica Maracalagonis.

Serreli si è classificato al 107esimo posto assoluto con un tempo finale di 2 ore e 14 minuti. Agostino Serra, al 305esimo posto assoluto (in due ore e mezzo), nella distanza completa.

«È stato uno spettacolo davvero emozionante – racconta Serra – uno scenario mozzafiato attorno ai laghi, con passaggi tra i meleti e scorci naturalistici incantevoli. Una gara tecnica e impegnativa, che ho scelto in preparazione alla maratona di New York, in programma a inizio novembre. Un’esperienza indimenticabile, sicuramente da ripetere. Sono riuscito a completarla in due ore e mezza, al di sopra di ogni aspettativa».

