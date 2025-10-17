Dopo il brillante esordio con vittoria sul campo di Empoli, la Sardegna Marmi Cagliari cerca conferme nella seconda trasferta consecutiva di Serie A2 Femminile.

Sabato pomeriggio (palla a due alle 15) la formazione di coach Fabrizio Staico farà visita al Salerno Basket ’92.

Le campane, vittoriose all’esordio contro Viterbo (66-52), hanno poi ceduto al San Salvatore Selargius (59-44) nel turno infrasettimanale, pagando dazio soprattutto nella seconda parte di gara. Percentuali non esaltanti fin qui per Salerno: 36% da due, appena 14% dall’arco. Sotto canestro, però, la squadra di coach Fabio Nardone si fa rispettare con 87 rimbalzi totali nelle prime due giornate.

Tra le protagoniste spicca la lunga ungherese Anna Denes (21 punti e 21 rimbalzi complessivi), mentre tra le ex del basket cagliaritano figurano Diana Valcheva - ex Virtus, tra le artefici della promozione in A2 - e la cagliaritana Martina Pandori, cresciuta nel San Salvatore.

La capitana virtussina Laura Pellegrini racconta così il momento della squadra: «La vittoria di Empoli è stata importante, ci ha permesso di entrare nel campionato con il piede giusto. Abbiamo giocato con la testa, possesso dopo possesso, restando unite fino alla fine». Sul gruppo: «Siamo una squadra nuova, ma le ragazze si stanno integrando bene. C’è ancora qualcosa da limare, però la strada è quella giusta».

E sulla sfida contro Salerno: «Abbiamo studiato le nostre avversarie, conosciamo punti di forza e debolezze e dobbiamo essere brave a sfruttarli. Ritroveremo Valcheva e Pandori, sarà un piacere rivederle, ma poi penseremo solo a fare bene e cercare un’altra vittoria».

© Riproduzione riservata