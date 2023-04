La Sardegna qualifica due rappresentative su quattro ai quarti di finale del Torneo delle Regioni in Veneto.

Terminata la fase a gironi, vanno avanti l’Under 15 di Matteo de Agostini e l’Under 17 di Gianni Melis. Decisive le vittorie conquistate nell’ultima giornata contro i pari età dell’Umbria. Eliminate, invece, la rappresentativa femminile di Lucy Alves e l’Under 19 di Fabio Perdighe.

Under 15. Dopo aver perso 4-1 contro l’Abruzzo (gol di Satta) e 2-1 contro la Lombardia (gol di Congia), l’Under 15 ha trovato i tre punti contro l’Umbria. Zaccheddu, Boi e Partis hanno firmato il 3-1 che ha qualificato la squadra di de Agostini ai quarti di finale grazie alla miglior differenza reti. Domani, alle 9.45, affronteranno il Molise nella prima gara ad eliminazione diretta del torneo.

Under 17. Avanti anche l’Under 17 della Sardegna, che aveva pareggiato 6-6 all’esordio contro l’Abruzzo dopo essere stata sotto 4-0. Decisive le doppiette di Melis e Rossi e i gol di Serra e Paschina. Contro la Lombardia era arrivata invece la sconfitta per 2-0. La tripletta di Yuri Melis nell’ultima gara del girone contro l’Umbria vinta per 3-2 ha regalato alla Sardegna il quarto di finale contro la Sicilia. Calcio d’inizio in programma domani alle ore 11.30.

Eliminate. Lasciano il Veneto la rappresentativa femminile e l’Under 19. La squadra di Alves è stata eliminata dopo le sconfitte contro Abruzzo (5-1, gol di Tiepido) e Lombardia (12-0). Nell’ultima partita le isolane hanno chiuso con un buon pareggio per 2-2 contro l’Umbria grazie ai gol di Mameli e Piras. Saluta il Torneo delle Regioni anche l’Under 19, che aveva ottenuto la prima vittoria della Sardegna nella competizione. Dopo il k.o. nel primo match contro l’Abruzzo (3-1, gol di Casu), la squadra di Perdighe aveva battuto i pari età lombardi per 3-1 grazie alla doppietta di Meloni e il gol di Melis. Nell’ultima decisiva partita per il passaggio del turno, però, è arrivata la sconfitta per 7-4 contro l’Umbria. Non sono bastati i gol di Melis, Casponi, Meloni e Casadio per evitare l’eliminazione.

