Tanca Regia si prepara a ospitare il secondo appuntamento Asvi con un fine settimana dedicato al Dressage e al Completo.

Venerdì nell’impianto di Abbasanta, a partire dalle 8.30, andrà in scena il Concorso Nazionale di Tipo C di Dressage per il Trofeo Asvi Giovani Cavalli di 4 e 5 anni, mentre sabato e domenica, sempre a partire dalle 8.30, si disputeranno le tre prove del Completo valide per la 2ª Tappa Giovani Cavalli Fise/Masaf con montepremi da 15.500 euro.

Nella 1ª tappa si ricordano i risultati di Angela Lanzetta, che su Fujairah si è imposta nella CN100 Asvi; Gaia Spissu su Pascasu, Mario Malica su Goldrake e Lucie Bardin su Riban Boy hanno vinto le altre categorie.

Le tre prove del Completo, sul quale punta molto l’Agenzia regionale Sviluppo e Valorizzazione Ippica perché particolarmente adatto al cavallo nato e allevato in Sardegna, riguardano il Dressage, il Salto Ostacoli e il Cross-country, dove il binomio affronta un percorso su terreno naturale, in campagna, con ostacoli fissi di vario genere; in gara le categorie CN60, CN80, CN100 e CN1*.

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