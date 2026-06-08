Santa Giusta incorona Marco Pau: il cavaliere di casa è il nuovo campione regionale. Nella manifestazione di salto ostacoli organizzata presso il Centro Equestre Usignolo sotto l’egida della Fise Sardegna, il cavaliere del circolo organizzatore si impone su Burdellosu, allevato da Omar Pintore.

Assente il campione sardo del 2025, Gianleonardo Murruzzu, il titolo del II grado se lo sono contesi nel fine settimana sette cavalieri. Protagonista nelle prime due giornate, Pau ha preceduto di mezzo punto Pietro Pala, del circolo Gli Olivastri, che ha gareggiato in sella a Zweitschrift disputando un’ottima terza prova nella categoria a due manche su ostacoli di 140cm, e Antonio Meloni su Vadir, che si è rifatto vincendo il Trofeo Open C130 in sella a Cesarus; quarto Andrea Rossi su Chanoubet PS.

Nel campionato sardo di I grado si registra, invece, il successo di Fabio Mulas Mura in sella a Briseide Star, allevata da Francesco Manca; dietro al cavaliere dell’Asd Quality Graf il campione uscente, Marco Pala, in sella a Chicago Chicago, e Davide Bonetti su Bianca Grand Champ.

Nel Campionato Brevetti Seniores il primo posto va ad Antoniette Schintu su Edina, mentre nel Campionato Brevetti Juniores si impone Marie Amelie Gagnè su Today's My Day. Nel Trofeo Open C120 vittoria di Laura Mombelli su Dorado e nel Trofeo Open 115 successo per Melissa Porcu in sella ad Allison di Punta Alice. Soddisfatto il Commissario Straordinario della Fise Sardegna: “Faccio i complimenti al circolo Usignolo per l’organizzazione nelle persone di Roberto Pau e Giorgia Erdas, e porgo i ringraziamenti ai giudici e alla segreteria per il lavoro svolto”.

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