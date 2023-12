Fine settimana di stop per i campionati nazionali maschili di calcio a 5. L'unica a scendere in campo sarà il Sestu Città Mediterranea, che ha anticipato l'ultimo turno del 2023. La squadra allenata da Casu giocherà domani in Veneto contro il Futsal Villorba per provare a portarsi momentaneamente al secondo posto nel girone A di Serie A2. La Leonardo in A2 élite e le sarde di Serie B giocheranno invece il 23 dicembre.

Serie C1. Domani torna il campo la C1 dopo aver lasciato spazio all'ultima giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Le semifinali che si disputeranno il 27 o il 28 dicembrre saranno Quartu-Villacidrese e San Sebastiano Ussana-Happy Fitness. Domani si parte alle 15 con la nona giornata di campionato le sfida tra l'Ichnos Sassari e il Babylon. Alle 16 la San Sebastiano Ussana ospita il Villasor, mentre alle 15 si giocano Happy Fitness-Fanni Futsal Sassari e Villacidrese-Futsal 4 Mori. Alle 17.30 l'ultima sfida della giornata tra il Villaspeciosa e il Quartu. Riposa il Cus Cagliari.

Femminile. In campo domani anche la Jasnagora per l'anticipo di B femminile sul campo della Polisportiva 1980. Domenica la Mediterranea, prima nel girone A a punteggio pieno, riceve al PalaConi la Virtus Romagna. Impegno casalingo anche per l'Athena Sassari, a caccia del riscatto contro la L84. Nel girone B, l'Arzachena riceve il Vis Fondi. Lo Shardana Futsal fa visita alla Littoriana Futsal.

