L'Olbia supera 31-26 i Lions Amaranto nel match valido per la penultima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby.

Al Campo Basa, il primo tempo si è concluso sul 19-0 per i padroni di casa, grazie alle mete di Melita (al 12') e Traibel (al 17' e al 39'), con le ultime due trasformate.

Nella ripresa, i livornesi sbloccano il loro punteggio con una meta trasformata (45'), ma nel giro di due minuti (50' e 51') Traibel varca altre due volte la linea di meta avversaria (trasfromata la seconda), portando il risultato sul 31-7 a mezz'ora dalla fine. Gli ospiti tentano il tutto per tutto e marcano (al 57' e al 65'), con la seconda trasformata e, a un minuto dalla fine, trovano la meta tecnica del -5, ma il risultato non cambia più.



Olbia: Manente, Addonizio, Stara, Traibel, Stanic, Francescato, Cuesta, Sciurano, Capozucca, Ricci, Califano, Tesu, Antonelli, Pileri, Melita. A disposizione Geraci, Carta, Mura, Fenu, Ellis, Sotgiu, Sanciu, Coach Mirko Luciano e Leandro Poloni.

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