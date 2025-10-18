Inizia domani, la nuova avventura dell'Amatori Rugby Alghero nel campionato nazionale di Serie A.

Alle 14.30, sul manto erboso di Maria Pia, il XV di coach Marco Anversa ospiterà il Milano nel match valido per la prima giornata del girone 2 del Gruppo 2.

La regular season si concluderà il 19 aprile 2026. I playoff inizieranno il 3 maggio, con una gara unica in casa della miglior classificata al termine della stagione regolare, che prevede tre gironi nel Gruppo 2. A seguire, spazio a due semifinali: una che vedrà la miglior prima classificata affrontare la miglior seconda, mentre nell'altra si sfideranno la seconda e la terza prima classificata. Il 17 maggio è in programma la finale, una gara unica in casa miglior classificata al termine della stagione regolare e le due finaliste saranno le promosse al Gruppo 1 della Serie A 2026/27.

