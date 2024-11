585. Sono i giorni trascorsi dall’ultima partita giocata allo stadio Fausto Coppi dalla Gialeto. Era il 15 aprile 2023 e i rossoverdi sfidavano la Monreale nel campionato di Prima Categoria. Quel girone l’avrebbero poi vinto facendo il grande salto in Promozione, una stagione sola dove ha influito in modo negativo la chiusura dello stadio. L’attesa del ritorno a casa è stata lunga, un anno e mezzo sembrava non passare mai, ma adesso si può confermare: la Gialeto è tornata a casa. Il presidente, Marcello Frongia, è entusiasta: «Siamo felicissimi di essere tornati nella nostra casa sportiva. In questi mesi in cui abbiamo giocato nel campo sterrato Bia Nuraminis oppure addirittura fuori Serramanna, come a Siliqua, Sanluri o Nuraminis. Sono stati veramente impegnativi, sia dal punto di vista sportivo sia logistico e organizzativo. Per questo motivo mi sento in dovere di ringraziare tutti i dirigenti ai quali abbiamo chiesto un impegno straordinario».

Un iter burocratico partito nel lontano 2022, i lavori iniziati nel 2023 e proseguiti in questo 2024: nuove torri fari, rinnovata la tribuna stampa, innalzata una nuova recinzione ma soprattutto steso un nuovo manto in erba sintetica che ha sostituito quello naturale. Con la copertura della tribuna sarebbe un gioiello.

Gialeto e Perdaxius in campo

La squadra? Inserita nel Girone B di Prima Categoria ha avuto un avvio altalenante: un pareggio all’esordio a Carloforte, due vittorie contro Cortoghiana e Isili in trasferta e ben tre sconfitte con Samugheo, Don Bosco Fortitudo e Perdaxius, appena maturata. «Ieri purtroppo non è andata bene», prosegue il presidente. «Gara combattuta da tutte e due le parti dove gli episodi hanno permesso ai nostri avversari di uscire dal campo vincitori, ma sono sicuro che ci rifaremo. Giocare le partite casalinghe al Fausto Coppi ci darà la forza per fare un ottimo campionato». Il 27 novembre arriverà a Serramanna il Segariu, per il recupero della partita rinviata a fine ottobre causa maltempo.

La Gialeto vanta anche un vivaio di tutto rispetto: «Stiamo programmando un lavoro a medio/lungo termine sul nostro settore giovanile, già quest'anno abbiamo una squadra giovane con tanti ragazzi del territorio», continua Frongia. «Sulla scuola calcio e sul settore giovanile stiamo investendo tanto, siamo affiliati all'Academy del Cagliari Calcio e il fatto di avere a nostra disposizione un impianto sportivo moderno ci permette di chiudere il cerchio». Il ritorno al Fausto Coppi è quello che ci voleva, linfa nuova per proseguire la stagione nel miglior modo per prima squadra e giovani.

