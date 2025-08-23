Rinforza la difesa il Latte Dolce che ha ingaggiato il terzino Octavio Casalongue López, la scorsa stagione in Serie D all’Angri dove ha realizzato 3 reti.

Classe 2005, nato a Daireaux (Argentina), ma con passaporto italiano e spagnolo, Lòpez è cresciuto nei Settori Giovanili di River Plate e Racing Club. Arrivato giovanissimo in Spagna ha indossato la maglia del Rayo Majadahonda. In Italia ha giocato con Scalea, Lecce Primavera ed esordisce nel dicembre 2024 in Serie D con la Vibonese diventando un perno della difesa della compagine calabrese, con cui ha conquistato anche i playoff.

Queste le dichiarazioni di Octavio Casalongue: “Ho scelto il Sassari Calcio Latte Dolce perché mi ha particolarmente impressionato il progetto della società che punta a far crescere i ragazzi per portarli a disputare campionati importanti: questa può essere una grande opportunità per la mia carriera. Lo staff e tutti i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi: non vedo l’ora di giocare le prime partite”.

