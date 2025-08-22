Promozione
22 agosto 2025 alle 21:18
L'Ovodda si è rafforzato con l'acquisto di Lorenzo Pes che indosserà la maglia granata per la prossima stagione.
Un buon acquisto in vista dell'avvio del campionato che si annuncia particolarmente difficile con squadre e giocatori di ottimo livello.
L'Ovodda giocherà eccezionalmente nel girone A della Promozione con trasferta nel centro sud dell'isola.
