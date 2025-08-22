L'Ovodda si è rafforzato con l'acquisto di Lorenzo Pes che indosserà la maglia granata per la prossima stagione.

Un buon acquisto in vista dell'avvio del campionato che si annuncia particolarmente difficile con squadre  e giocatori di ottimo livello.

L'Ovodda giocherà eccezionalmente nel girone A della Promozione con trasferta nel centro sud dell'isola.

