La Villacidrese ha confermato per l'ormai imminente stagione di Promozione il difensore Nicola Manca. 27 anni, molto rapido e tecnico sulla fascia, verde questa maglia dallo scorso anno.

Una stagione positiva per lui con la società che lo ha così confermato. Una decisione mai in discussione per un giocatore che può continuare a crescere nel ruolo.

