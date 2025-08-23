Promozione
23 agosto 2025 alle 10:08
La Villacidrese conferma Nicola MancaProtagonista lo scorso anno di una stagione molto positiva
La Villacidrese ha confermato per l'ormai imminente stagione di Promozione il difensore Nicola Manca. 27 anni, molto rapido e tecnico sulla fascia, verde questa maglia dallo scorso anno.
Una stagione positiva per lui con la società che lo ha così confermato. Una decisione mai in discussione per un giocatore che può continuare a crescere nel ruolo.
