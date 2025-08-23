Il Budoni parte con il piede giusto nella Coppa Italia di Serie D e conquista il pass per il primo turno ufficiale, dove affronterà il Latte Dolce il prossimo 31 agosto a Sassari. A decidere il match contro la Costa Orientale Sarda, giocato su buoni ritmi e ben interpretato da entrambe le formazioni, sono le reti di Martinoli, Belloni e Santoro. Inutile il gol nel finale di Nurchi per gli ospiti.

La cronaca

Avvio equilibrato con le due squadre attente a non scoprirsi. Al 4’ il primo squillo è del Budoni: Santoro ci prova dalla distanza, ma Loddo è attento. La gara ristagna per lunghi tratti nella zona centrale del campo, con pochi spunti offensivi fino al 38’, quando Demarcus tenta la conclusione da posizione defilata: pallone alto di poco.

Allo scadere della prima frazione, i padroni di casa trovano il vantaggio: perfetto cross di Belloni dalla sinistra e incornata vincente di Garcia Martinoli, che sblocca il punteggio al 45’.

In avvio di ripresa, il Budoni raddoppia immediatamente. Al 4’, Belloni s'invola verso la porta, entra in area e batte Loddo con freddezza per il 2-0. La Costa Orientale prova a reagire ma fatica a rendersi pericolosa.

Al 34’ arriva il tris: calcio di rigore per il Budoni, sul dischetto si presenta Santoro che non sbaglia, firmando il 3-0. Gli ospiti trovano il gol della bandiera al 39’ grazie a Nurchi, che finalizza una bella azione corale e accorcia le distanze.

Finisce 3-1 per il Budoni, che può guardare con fiducia al prossimo impegno contro il Latte Dolce.

Budoni: Tirelli, Loyola Nunez, Mihali, Farris, Garcia Martinoli, Belloni, Sirotic (21’ st Taiappa), Ljubanovic, Ladu, Santoro.

A disposizione: Budano, Rossi, Yanovskyy, Dessena, Arangino, Tokic, Slavica.

Allenatore: Raffaele Cerbone.

Costa Orientale Sarda: Loddo, S. Dessena, Soilihi, Demontis, Demarcus (22’ st Campana), Arboleda, Rossetti, Murgia, Feola, Oriano, Sacko (32’ st Intinacelli).

A disposizione: Mejri, Loi, Zurbriggen, Nurchi, Satalino, Spanu, Mameli.

Allenatore: Antonio Carta.

Arbitro: Andrea Senes di Cagliari

Reti: 45’ pt Martinoli, 4’ st Belloni, 34’ st (rig.) Santoro, 39’ st Nurchi

© Riproduzione riservata