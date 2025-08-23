«Dopo diversi anni di assenza e la recente costituzione della Asd Sant'Antonio Calcio, oggi è stato compiuto un altro grande passo per lo sport a Sant’Antonio di Gallura». Così, l'amministrazione comunale del paese gallurese saluta il prestigioso accordo firmato tra la società calcistica e l'Atalanta Bergamasca che consente alla squadra sarda di entrare a far parte del programma dell'academy (settore giovanile) di una delle più importanti società della Serie A.

L'intesa è stata siglata dal responsabile settore giovanile dell'Asd Sant'Antonio Calcio, vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Pittorru, e dal coordinatore tecnico DEAcademy, Maurizio Marchesini. «Con grande orgoglio annunciamo il risultato straordinario che segna un nuovo punto di partenza per lo sport nel nostro paese: dopo grande impegno, sacrificio e lavoro, un sogno iniziato tempo fa diventa finalmente realtà in concomitanza col completamento del nuovo campo sportivo comunale, ormai prossimo all’inaugurazione», continuano dall'amministrazione guidata dal sindaco, Carlo Duilio Viti.

«Il nuovo impianto sportivo trova così il suo coronamento nella sua migliore prospettiva di utilizzo all’insegna dell’eccellenza: questo sarà un punto di riferimento non solo per i nostri giovani, ma anche per gli adulti, i tecnici e per tutti coloro che credono nel valore educativo e sociale dello sport e questo doppio traguardo costituisce un investimento materiale e immateriale per il nostro Comune e, soprattutto, per il futuro dei nostri ragazzi, che avranno l’opportunità di crescere, allenarsi, confrontarsi e sognare veramente in grande nella loro comunità».

