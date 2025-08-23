Basket 3x3 protagonista nella rinnovata Piazza degli ArcipelaghiDal 28 al 30 agosto il Torneo organizzato da Sardinia Events ASD al Poetto
Il basket torna protagonista al Poetto, e lo fa in una cornice del tutto speciale. Dal 28 al 30 agosto andrà in scena il Torneo 3x3 Elite Sardinia, che porterà oltre 250 atleti nella rinnovata piazza degli Arcipelaghi, recentemente restituita alla città dopo i lavori di riqualificazione voluti dal Comune di Cagliari. Sarà uno dei primissimi eventi ospitati nello spazio pubblico appena riaperto.
Il torneo, organizzato da Sardinia Events ASD in collaborazione con 3x3 Italia, proporrà un ricco programma distribuito su tre giornate: dalle categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18, maschili e femminili, fino alle competizioni amatoriali. Non mancherà l’appuntamento ormai tradizionale con il torneo integrato, dedicato ai ragazzi con disabilità intellettive, a conferma della vocazione inclusiva dell’evento.