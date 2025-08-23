Colpo grosso della Cos in vista della nuova stagione di Serie D.

La società ha acquistato M’Paly Sacko, centrocampista, 21 anni, mediano franco-senegalese arrivato in Italia prima all'Ostiamare e ora in Ogliastra con la Cos.

In passato ha esordito anche nella Division 1B belga, la seconda serie nazionale, vestendo la maglia del Royal Excelsior Virton. Oggi è stato convocato per la prima di Coppa a Budoni.

Nonostante la giovane età, Sacko vanta già un percorso ricco di esperienze significative: nel 2022-2023 ha infatti militato in Serie D con il Matese, per poi concludere la stagione alla Salernitana, dove si è diviso tra il gruppo Primavera e qualche apparizione aggregato alla prima squadra. Un rinforzo importante per il centrocampo della squadra sarda, sia in termini di energia che di qualità tecnica.Un profilo giovane ma già abituato al calcio vero: Sacko rappresenta il tipo di giocatore su cui la Costa Orientale Sarda vuole costruire un futuro ambizioso.

© Riproduzione riservata