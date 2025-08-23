Dopo il pareggio con l’Ozierese arriva la sconfitta con l’Ilvamaddalena. Nel secondo test estivo della stagione l’Olbia cede 3-2 ai maddalenini, neo retrocessi in Eccellenza e a segno stasera allo stadio “Zichina” di La Maddalena con Lima, De Cenco e Attili. Di Staffa e Ragatzu (su rigore) le reti dei bianchi.

I gol arrivano tutti nel primo tempo del secondo allenamento congiunto della settimana, in cui Giancarlo Favarin rimescola le carte, schierando un undici con molti possibili titolari della stagione al via il 31 agosto col primo turno di Coppa Italia, che opporrà i bianchi alla vincente del match tra UniPomezia e Monastir, in campo domani.

Primo tempo col consueto 3-5-2 e Perrone tra i pali, Lucarelli, Buschiazzo e Vacca in difesa, Cabrera, Staffa, Maspero, Caddeo e Islam a centrocampo e Biancu e Ragatzu in attacco; nella ripresa – in cui l’Olbia colpisce una traversa su punizione – spazio (tra gli altri) ad Anelli, Cubeddu, Marroni, Saggia e Petrone.

