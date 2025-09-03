calciomercato
03 settembre 2025 alle 11:57
Rinforzo per il Macomer: arriva il difensore Alessio PavcicIn Seconda Categoria annunciati gli allenatori dell’Irgolese e del Sinnai
Si rafforza il Macomer in vista del campionato di Prima Categoria. La società del Marghine si è assicurata Alessio Pavcic (1992), difensore ex Tharros, Santa Giusta e Abbasanta.
In Seconda Categoria, Gianpietro Talanas è il nuovo tecnico dell’Irgolese, mentre Nicola Di Martino è ufficialmente il nuovo allenatore del Sinnai.
In Terza Categoria, infine, l’Atletico Tomi’s si rinforza con il difensore Fabio Budroni, già protagonista tra Serie D ed Eccellenza.
