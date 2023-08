Nuova squadra per Riana Nainggolan. La sorella gemella di Radja, dopo due stagioni e mezzo con il Cus Cagliari, vestirà la maglia della Jasnagora nella prossima Serie B femminile di calcio a 5.

«Al Cus Cagliari mi sono sempre trovata bene», spiega la giocatrice belga, «ma avevo bisogno di nuovi stimoli e ho trovato nella Jasnagora la squadra giusta che condivide la mia stessa voglia di vincere».

Nainggolan rinforza così la squadra di Alejandra Argento, confermata per la terza stagione consecutiva alla guida delle rossoblù. L'allenatrice argentina potrà contare anche sui rinnovi di Orgiu, Murgia, Carta, Privitera, Saraniti, Dimaria, Ledda e Romano, oltre al ritorno di Lorrai. Tra i pali invece si attende la gallese Alice Evans, reduce da tre anni a Nuoro con il Santu Predu. L'inizio del campionato di B femminile è fissato per domenica 15 ottobre.

Serie B. Attendono il 15 ottobre anche le altre quattro sarde iscritte alla cadetteria. In casa Mediterranea la panchina sarà ancora di Stefano Versace, alla terza stagione alla guida della squadra. Tra i pali è stata confermata Muggironi, mentre dal Monastir è arrivata Argiolas. Quattro i volti nuovi in casa Athena Sassari: il portiere Di Sauro, le laterali Carbone e Cardolini Rizzo e la centrale brasiliana Aline Dos Santos. Lo Shardana Futsal ha confermato Davide Concas in panchina e rinnovato Biancheria, Carta, Lilliu, Sanna e Patta. Tra i rinforzi sono state annunciate Dasara, Fonnesu, Canu e Meloni. Nessuna novità di mercato ufficiale al momento, invece, da parte dell'Arzachena.

© Riproduzione riservata