Questa settimana la copertina della Prima Categoria spetta di diritto alle due squadre Galluresi, che nei gironi C e D , hanno regalato ai propri supporter la vittoria. Si fà sempre più sicura e convincente la marcia , in vetta alla classifica , nel raggrupamento C, da parte dell'Oschirese: sono 17 i punti sinora conquistati , e la posizione di vertice è condivisa con Fonni e Macomer; ciò a seguito del successo interno ottenuto a spese del Pattada.

Il Lauras , dal canto suo , nel D, ha regolato sul campo amico del " Limbara", la San Paolo Sassari, raggiungendo così il centro classifica. Parlando di queste due squadre riaffiorano ricordi di gioventù, allorquardo sempre sul citato terreno Lurese, allora in terra battuta, bianconeri e granata davano vita a confronti dall'elevato tasso agonistico. Fra i tanti protagonisti in campo , che meriterebbero tutti di essere ricordati, ne scegliamo due: Pino Robertini , mediano di interdizione, tipico di quel periodo calcistico, per parte lurese ed un ala sinistra veloce e sgusciante , assai difficile da marcare, qual'era l'Oschirese Franco Addis.

Scrollataci la nostalgia per il calcio di una volta, rituffiamoci su quello dei giorni nostri riprendendo il discorso col Badesi 09. La squadra guidata da Antonio Borrotzu, ha visto sfumare quella che sarebbe stata, una vittoria di prestigio, al 94, contro la vice capolista Lanteri. Grande delusione anche in casa Valledoria: chiusa la prima frazione col meritato vantaggio di 1-2, gli uomini di Nieddu hanno subito il prepotente ritorno dei padroni di casa Turritani, che rimesso in parità il risultato hanno poi vinto la gara con un pirotecnico 4-3. Per i Valligiani rimane la consolazione di guidare la pattuglia delle Galluresi con 13 punti, che equivale al quarto posto.

