Luciano Serra ci ha preso gusto. Il cavaliere di 16 anni, madre di Girasole e padre di Bari Sardo, ha vinto lo scorso fine settimana la prova nel Completo categoria 50 juniores in sella a Panama.

Nell’ippodromo di Tanca Regia (Abbasanta), il giovane atleta ha ottenuto l'ennesimo podio dell’anno, arrivando primo e conquistando due coppe. Appassionato di equitazione, ha conseguito il brevetto della Federazione sport equestri e aspira a diventare istruttore di primo grado attraverso le varie competizioni nelle quali sta ottenendo risultati lusinghieri e attraverso il percorso di preparazione che sta svolgendo al maneggio “Su Marchesu Ramon” sotto la guida di Tina Piroddi, sua istruttrice di Bari Sardo.

Il successo di Serra è stato salutato con entusiasmo anche dalle amministrazioni comunali di Bari Sardo e Girasole. «Un esempio positivo per i suoi coetanei e non solo, che con tanto impegno si sta facendo strada in una disciplina che richiede tanta dedizione».

