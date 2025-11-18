Capolista a sorpresa grazie all'en plein nelle prime tre giornate del massimo campionato di basket in carrozzina, la Dinamo Lab si appresta a ricevere l'Asinara Waves Porto Torres. Il derby è in programma domani alle 19 al Centro Polivalente di Sorso.

I vice campioni d'Italia del Porto Torres inseguono a due vittorie e vogliono ripetere e magari migliorare la stagione precedente che ha portato alla conquista della prima Coppa Italia, che si è aggiunta a una bacheca dove figurano due trofei europei, la Coppa Vergauwen 2003 e la Brinkmann Cup 2013. L'Asinara Waves schiuera anche tre ex biancoblù: l'ex capitano Claudio Spanu, più Valerio Quaranta e Saliou Diene.

Il capitano della Dinamo Lab, Enrico Ghione, mette l’accento sul valore della sfida: “La partita di mercoledì la vedo come un’altra occasione per fare un passo verso il nostro obiettivo: migliorarci e raggiungere quegli automatismi che contraddistinguono le grandi squadre. I momenti di down arriveranno, anche perché loro hanno giocatori di grande esperienza. L’importante sarà la reazione: rimanere carichi, concentrati e uniti fino alla fine.”

