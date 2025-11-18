le sfide
18 novembre 2025 alle 20:51
Promozione, il programma delle gare di Coppa ItaliaSi gioca mercoledì a Castiadas, Arborea e Bonorva
Si giocano domani, mercoledì, tre delle gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione. In campo alle 19 Castiadas-Uta, e Arbortea-Tonara. Alle 18,30, Bonorva-Li Punti. La quarta gara Alghero-Coghinas è stata giocata la scorsa settimana col successo dei catalani per 2-1. Le gare di ritorno Uta Castiadas si giocherà il 26 novembre, Tonara - Arborea il 3 dicembre, Li Punti Bonorva e Coghinas-Alghero il 26 novembre.
