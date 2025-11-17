Quattro squadre in un punto. Nuorese e Tempio sono al comando dell'Eccellenza con 19 punti. Inseguono Ilvamaddalena e Iglesias a 18. Il Lanusei è quinto con 17 punti . Un campionato decisamente all'insegna della incertezza che vede invece in coda Sant'Elena e Ferrini con sei punti e Santa Teresa con sette. Risalgono la classifica l'Ossese di Carlo Cotroneo e l'Atletico Uri di Massimiliano Paba che di punti ne hanno 16.

Insomma, sette squadre in tre punti. «Un campionato all'insegna della grande incertezza», dice Antonio Prastaro, allenatore del Villasimius. «C'è grande incertezza in vetta ma anche in coda con tre punti racchiusi nelle ultime quattro squadre del torneo».

Sabato in anticipo si giocano Carbonia-Ossese, Nuorese-Taloro, Sant'Elena-Ilva, Villasimius-Lanusei, Tempio-Iglesias.Buddusò -Ferrini, Tortolì-Uri, Santa Teresa-Calangianus,.

