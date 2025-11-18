Gli agenti del Corpo forestale della Stazione di Luogosanto hanno posto sotto sequestro, su disposizione del procuratore della Repubblica di Tempio Pausania Gregorio Capasso, un cantiere edilizio abusivo sul mare in località Portobello di Gallura, nel Comune di Aglientu.

Il blitz è scattato nell'ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio per la prevenzione e repressione delle violazioni in materia urbanistico edilizia e ambientale.

Il sequestro preventivo riguarda una villa con piscina in fase di ricostruzione, ricadente all'interno di un'area particolarmente sensibile, vincolata paesaggisticamente, sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e a pochi metri dalla battigia marina.

I lavori di ristrutturazione edilizia erano in assenza di titolo abilitativo.

