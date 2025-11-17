Campionato Invernale, i risultati della quarta giornataSi è giocato ieri il quarto turno della competizione regionale maschile e femminile a squadre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è disputata ieri la quarta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Sabato, si è giocato un anticipo di Prima Serie femminile, quello tra Cus Cagliari e Tc Terranova A, valido per la quinta giornata. Ecco i risultati e le classifiche della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Tc Cagliari A-Torres Tennis rinviata
Tc Moneta-Poggio Sport Village A 1-2
Tc Terranova A-Tc70 Oristano A 3-0
Ha riposato: Tc Alghero.
La classifica: Tc Terranova A 8; Poggio Sport Village A* 6; Tc Cagliari A** 4; Torres Tennis** e Tc Moneta 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).
Prima serie femminile.
Sporting Ct Quartu A-Quattro Mori Tennis Team A 1-2
Tc Cagliari A-Tc Terranova A 2-1
Torres-Cus Cagliari rinviata
Cus-Terranova 0-3 (anticipo del 23/11)
Ha riposato: Tc Alghero.
La classifica: Torres Tennis* 6; Quattro Mori Tennis Team A**, Tc Cagliari A*, Sporting Ct Quartu A e Tc Terranova A 4; Tc Alghero* e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).