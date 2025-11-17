Si è disputata ieri la quarta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre. Sabato, si è giocato un anticipo di Prima Serie femminile, quello tra Cus Cagliari e Tc Terranova A, valido per la quinta giornata. Ecco i risultati e le classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc Cagliari A-Torres Tennis rinviata

Tc Moneta-Poggio Sport Village A 1-2

Tc Terranova A-Tc70 Oristano A 3-0

Ha riposato: Tc Alghero.



La classifica: Tc Terranova A 8; Poggio Sport Village A* 6; Tc Cagliari A** 4; Torres Tennis** e Tc Moneta 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).



Prima serie femminile.

Sporting Ct Quartu A-Quattro Mori Tennis Team A 1-2

Tc Cagliari A-Tc Terranova A 2-1

Torres-Cus Cagliari rinviata

Cus-Terranova 0-3 (anticipo del 23/11)

Ha riposato: Tc Alghero.



La classifica: Torres Tennis* 6; Quattro Mori Tennis Team A**, Tc Cagliari A*, Sporting Ct Quartu A e Tc Terranova A 4; Tc Alghero* e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

