Il Santa Teresa riparte dallo 0-0 con la Ferrini. Il pareggio colto nella trasferta della 10ª giornata del campionato di Eccellenza è buono per fare un passettino avanti in classifica e tenere le distanze con gli ultimi due posti occupati dai cagliaritani e dal Sant’Elena.

Il vantaggio è di appena un punto, mentre davanti il quartultimo posto occupato dal Buddusò dista una lunghezza, e un gradino sopra, a quota 11, c’è il Calangianus prossimo avversario al Buoncammino. Con 7 punti la squadra di Celestino Ciarolu è ben lontana dal margine-salvezza, ma la stagione è ancora lunga, e non perdere gli scontri diretti, a partire dal derby gallurese di sabato col Calangianus, sarà fondamentale.

«Torniamo da Cagliari con un punto, la partita si è chiusa sullo 0-0, in una gara dai ritmi moderati e con poche vere occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno scelto un approccio prudente, frutto anche della posizione in classifica e della necessità di non sbagliare: equilibrio, attenzione e tanta fase difensiva», recita il post pubblicato sui social all’indomani della sfida salvezza di Cagliari. «Noi abbiamo mantenuto compattezza, evitando rischi e provando a costruire con pazienza. È mancato il guizzo finale, ma non l’atteggiamento giusto. Il pareggio, per quanto visto in campo, è il risultato più corretto».

Segue il messaggio motivazionale: «Continuiamo a lavorare, uniti e determinati, perché ogni punto conta e ogni partita costruisce il nostro percorso. Sabato si torna in campo, al Buoncammino arriva il Calangianus». Appuntamento a Santa Teresa Gallura alle 14.30.

