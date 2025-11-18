È in programma sabato 29 novembre l'apertura straordinaria degli uffici comunali per il rilascio della carta d'identità elettrica (CIE) o il rinnovo del documento senza appuntamento.

Lo fa sapere il Municipio, in una nota, dove si spiega: «Il servizio è riservato ai residenti a Cagliari. Gli sportelli disponibili, operativi dalle 9 alle 17, saranno dislocati all'ufficio Anagrafe, piazza De Gasperi 2, all'ufficio di città 4, via Castiglione 1, all'ufficio di città 5, via Carta Raspi 2 e alla Municipalità di Pirri, via Riva Villasanta 35.

Per la richiesta della carta d'identità elettronica è necessaria una fototessera recente, non antecedente a 6 mesi, la carta d'identità cartacea (a prescindere dalla data di scadenza indicata nel documento) oppure la CIE in scadenza o deteriorata. In caso di furto o smarrimento della precedente carta (anche se scaduta), è necessaria la denuncia in originale presentata alle forze dell'ordine e altro documento di riconoscimento. Per i minori è necessario l'assenso all'espatrio di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se un genitore è impossibilitato a presentarsi, è possibile fornire l'assenso tramite modulo firmato con allegata copia del documento d'identità.

Per il minorenne figlio di genitore vedovo o riconosciuto da un unico genitore è necessaria la sola firma di chi esercita la potestà genitoriale. Il costo della Cie è di 22.22 euro se si è in possesso della carta d'identità cartacea o di una CIE scaduta o in scadenza (si può rinnovare fino a 180 giorni prima della scadenza) e di 27,38 euro in caso di emissione di una Cie per furto, smarrimento o deterioramento. Il pagamento può avvenire in contanti o tramite PagoPA: tale ultima operazione deve essere eseguita almeno 48 ore prima dell'emissione della carta. Attualmente non è possibile pagare con il bancomat. La Carta d'Identità Elettronica viene consegnata entro sei giorni lavorativi a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

