Marco Piras è il nuovo allenatore dello Ierzu in Promozione. Sostituisce il diomissionario Andrea Piccarreta che si è dimesso dopo il pari a Pirri. In classifica Piccarreta lascia la squadra oltre il centro della classifica con 14 punti, a tre lunghezze dai playoff. Dimissioni un pò a sorpresa: lo scorso anno, Piccarreta ha portato la squadra in Promozione. Marco Piras il nuovo tecnico, ha una grande esperienza ed una carriera fatta di ottimi risultati fra la Promozione e la Serie D. Ha allenato tante squadre. Fra queste, Muravera, Castiadas, Sant'Elena e Guspini.

© Riproduzione riservata