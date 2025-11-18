L'attaccante Filippo Mascia, sassarese classe 2002, sassarese, arriva al Budoni. Seconda punta di grande talento e qualità, ha mosso i primi passi nelle giovanili dell'Usinese. Nella stagione 2020/2021, Mascia ha vestito la maglia della Torres, con 24 presenze e 7 gol in Serie D. Poi Il Latina nella stagione seguente (con 10 presenze) e il San DonatoTavarnelle (2 presenze).

Nel 2023 il ritorno in Sardegna, in Serie D, tra le fila della COS, per poi proseguire la sua carriera con Ghilarza e Ossese, con la quale ha giocato la prima parte di questa stagione. Sono in totale 31 le presenze in Serie D e 12 quelle in Serie C. Ora la nuova avventura con il Budoni, dove potrà mostrare tutto il suo enorme potenziale.

© Riproduzione riservata