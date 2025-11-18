Settimane di pausa utili per lavorare in palestra, ma anche per rinforzarsi: il CUS Cagliari cala un colpo importante per il prosieguo del campionato di Serie A2 Femminile. Alla corte di coach Federico Xaxa arriva Meriem Nasraoui, 22 anni, ala forte di 184 centimetri con un passato ricco di esperienze ad alto livello e due ori giovanili con la Nazionale azzurra.

La società universitaria approfitta così dello stop imposto dagli impegni in azzurro di Tea Perić (la sfida sul campo della Futurosa Trieste sarà recuperata l’11 dicembre) per inserire un elemento capace di alzare qualità ed esperienza nelle rotazioni.

Nata a Cantù nel 2002 e cresciuta nel vivaio del Basket Costa, Nasraoui ha debuttato giovanissima tra le senior: a 16 anni era già in A2 con l’Integris Élite Roma. Da lì un percorso in costante crescita: Bolzano, dove si è imposta con numeri in doppia cifra; Torino; il ritorno in Alto Adige; quindi San Giovanni Valdarno, chiuso con oltre 16 punti di media. La consacrazione è arrivata nella scorsa stagione a Broni, culminata con il titolo di MVP del girone A e con la promozione in A1 trascinando la squadra in gara-3 contro Treviso con 30 punti e 13 rimbalzi.

In estate la scelta di provare un’esperienza internazionale al FCC Baschet Arad, club storico del campionato rumeno, salvo poi rientrare in Italia nelle ultime settimane: il progetto cagliaritano l’ha convinta a ripartire dalla Sardegna.

«Sono felice del suo arrivo - commenta coach Xaxa - Meriem ha dimostrato il suo valore e ci darà solidità su entrambi i lati del campo, grazie ai punti nelle mani e all’energia difensiva».

Parole alle quali fa eco la nuova giocatrice rossoblù: «Avevo già valutato Cagliari in estate. La città, la serietà dello staff e un gruppo di qualità mi hanno spinta a scegliere il CUS. L’esperienza in Romania non è andata come speravo, ma qui ho trovato subito un ambiente accogliente».

Nasraoui si allena già con le nuove compagne e potrebbe debuttare nel match casalingo di venerdì contro Ancona.

