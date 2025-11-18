Un weekend contrassegnato dalle poche partite disputate, la scorsa in Divisione Regionale 2 di basket. La sesta di andata, infatti, ha avuto come caratteristica le gare posticipate e rinviate.

Sud. Su 8 gare in totale, sono solo 3 a essere state giocate tra venerdì, sabato e domenica. L’anticipo del venerdì ha riguardato lo scontro tra Azzurra Oristano e La Casa del Sorriso Su Planu, con la vittoria dei padroni di casa per 67-58. Il quinto successo stagionale del quintetto allenato da Enrico Carta vale anche la prima posizione in classifica. Vetta condivisa con il Cagliari Basket, a sua volta vittorioso contro il Settimo 2023, per 66-57. Partita equilibrata, con i cagliaritani costantemente avanti nel punteggio (20-19 al 10’; 35-32 al 20’ e 47-44 al 30’). Ospiti in scia, senza mai riuscire ad effettuare il sorpasso. Nelle fila del Settimo da segnalare i 19 punti siglati da Piga, miglior realizzatore. Infine, colpo del Condor Monserrato che supera nettamente il Carloforte per 80-55. Monserratini che partono fortissimo (27-10 al 10’) e mantengono costantemente un ampio margine nel corso dei 40’ di gioco. Top scorer della gara è Baghino, del Carloforte, con 18 punti. Chiude la giornata la sfida di stasera (palla a due alle 19.30) tra Il Gabbiano e Antonianum. Rinviate Serramanna-Beta, Genneruxi-Cus Cagliari, Marrubiu-Iglesias e Carbonia-Primavera.

Nord. Il girone A è sceso in campo solamente per la sfida tra Arzachena e Masters Sassari, con il successo sassarese per 65-79. Masters trascinata dalla coppia Mandras-Piras, autori di 19 punti. Rinviate al 29/11 Nova Pallacanestro-Mercede Alghero e Accademia Olmedo-Pallacanestro Sennori. Il derby tra Olimpia Olbia e Virtus Olbia è in programma il prossimo 17 dicembre. Nel girone B è incontrastata la marcia dello Shardana Basket che si impone anche contro la Ichnos Nuoro per 31-62. Vittoria esterna anche per la Pallacanestro Nuoro, sul parquet della Dinamo 2000, per 85-89. Terza vittoria stagionale, infine, per il Ghilarza, contro il CMB Porto Torres, per 64-52.

