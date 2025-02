L’avventura dell’Hermaea Olbia nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley inizia domani al PalaRadi di Cremona contro Casalmaggiore col nuovo nome di Resinglass Olbia, annunciato in settimana dopo l’accordo raggiunto con l’importante sponsor, che affiancherà la formazione gallurese per il prosieguo della stagione sportiva.

Per la squadra di Dino Guadalupi, che ha chiuso la stagione regolare al settimo posto del Girone B con 26 punti, il debutto nella post season, nella quale parte da seconda in classifica, avverrà sul campo della terzultima forza del Girone A, che con 10 punti in meno arriverà all’appuntamento determinata a non sprecare la prima casalinga. “Affronteremo una squadra in fiducia, che ha saputo essere competitiva anche con avversarie di alta fascia e che ha trovato un buon equilibrio di squadra, e che può fare affidamento sulle qualità di Montano, una delle opposte più prolifiche del campionato, e su una palleggiatrice esperta come Pincerato”, spiega Guadalupi presentando l’anticipo del primo turno.

“Oltre a centrare la salvezza il prima possibile, il nostro obiettivo è quello di restare in alto in classifica e provare a migliorarla, cosa che sarà tutt’altro che semplice visto che incontreremo squadre che hanno fame di punti”, aggiunge il coach dell’Hermaea. “Dal canto nostro, siamo consapevoli delle armi che abbiamo a disposizione. Il weekend di pausa ci ha permesso di riposare il giusto per ricaricarci di energie fisiche e mentali e ci ha consentito di lavorare principalmente su di noi e in particolare su alcuni aspetti dell’attacco che possono farci fare un ulteriore salto di qualità”.

Della squadra guidata dal tecnico argentino Claudio Cesar Cuello fa parte anche l’ex Melissa Marku, mentre la capitana biancoblù Laura Partenio ha indossato la maglia di Casalmaggiore in A1 nella stagione 2020/21. La compagine lombarda vanta inoltre una bacheca ricca di trofei, tra i quali spiccano uno Scudetto, la Supercoppa Italiana e una Champions League.

Squadre in campo alle 16 al PalaRadi di Cremona: dirigono l’incontro gli arbitri Andrea Galteri e Simone Magnino, al videocheck Silvia Giani.

