Ora è ufficiale. Nel 2026 il Rally Italia Sardegna sarà ancora il round italiano del Campionato del Mondo Rally Wrc, ma dal 2027 al 2030 il circus iridato si sposterà nella Penisola e i gradi di tappa tricolore del mondiale andranno al Rally di Roma Capitale.

Al Ris resterà l’edizione 2026, sugli impareggiabili sardi. Poi il trasferimento sulle strade laziali, e il cambio dal gravel all’asfalto. Se ne è parlato per mesi, già dall'ultima edizione svoltasi a giugno con base a Olbia, e alla fine le voci delle ambizioni romane sono state confermate. Nonostante la manifestazione in terra sarda abbia sempre avuto standard altissimi e riscontri positivi.

L’annuncio, avvenuto nel pomeriggio tramite una nota nel sito ufficiale del Wrc, è stato accompagnato da quello dell’ingresso della Sardegna nel circuito del Campionato Europeo Erc Fia a partire dal 2027, quello del quale finora ha fatto parte il rally romano.

Il rally mondiale cambia dunque sede nonostante l’accordo triennale già in essere con la Regione Sardegna, il cui supporto negli anni è stato determinante per l’organizzazione della manifestazione che garantisce una vetrina planetaria e un economico certificato di 80 milioni di Euro.

