Grande soddisfazione per il Centro Equestre Taloro: quattro giovani atleti si sono distinti al concorso nazionale di Monta da lavoro, svoltosi a Perugia lo scorso 12 settembre, ottenendo l’accesso al Campionato Europeo, in programma in Francia dall’8 al 12 ottobre.

I protagonisti di questa impresa sportiva sono Annalisa Moro, Rachele Mattu e Marco Cadau, tutti di Fonni, e Luca Mastio, proveniente da Ovodda. I quattro ragazzi, sotto la guida del centro equestre barbaricino, hanno gareggiato nella disciplina della Monta da lavoro - specialità che unisce tecnica, addestramento e abilità in sella - ottenendo risultati di assoluto rilievo.

Il percorso che li porterà ora al Campionato Europeo è frutto di impegno, passione e tante ore di preparazione, affrontate con determinazione nel cuore della Barbagia. Le prove sostenute a Perugia riguardavano le fasi di classifica e addestramento, due componenti fondamentali per valutare la preparazione dei binomi cavallo-cavaliere in questa disciplina che affonda le sue radici nelle attività tradizionali legate al mondo agro-pastorale. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla trasferta in Francia, dove i quattro cavalieri sardi cercheranno di lasciare il segno anche sulla scena internazionale.

