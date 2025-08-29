promozione
Quattro acquisti per la Baunese: dal Lanusei arriva LoddoLa società ogliastrina prosegue la costruzione della rosa, dopo il salto di categoria
Si rafforza la Baunese in vista della prossima stagione di Promozione, conquistata grazie al ripescaggio.
La società ogliastrina si è assicurata le prestazioni di Lorenzo Loddo (dal Lanusei), del portiere Matteo Piras (ex COS), di Emanuele Loi (dal Tortolì) e di Luca Deiana, ex Tortolì e Lanusei.
Domenica alle 17 il debutto stagionale, in Coppa Italia col Cannonau Jerzu Picchi in casa.
