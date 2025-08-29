Si rafforza la Baunese in vista della prossima stagione di Promozione, conquistata grazie al ripescaggio.

La società ogliastrina si è assicurata le prestazioni di Lorenzo Loddo (dal Lanusei), del portiere Matteo Piras (ex COS), di Emanuele Loi (dal Tortolì) e di Luca Deiana, ex Tortolì e Lanusei.

Domenica alle 17 il debutto stagionale, in Coppa Italia col Cannonau Jerzu Picchi in casa.

