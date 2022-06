La Lega Nazionale Dilettanti conferma la Torres quinta in graduatoria per quanto riguarda i possibili ripescaggi in Serie C. Fra le vincenti dei playoff di Serie D i rossoblù chiudono a 1.94, dietro Cavese (2.18), Lentigione (stesso coefficiente, dietro per il peggior piazzamento nel proprio girone), Poggibonsi (2.17) e Chioggia (2.11). Bisognerà adesso capire quante società non si iscriveranno in Lega Pro, con le retrocesse dall'ultima stagione che hanno la precedenza per quanto riguarda la chiamata, ma i rossoblù proveranno questa strada per tornare in terza serie dove mancano dal 2014-2015.

Le date. La Serie D 2022-2023 inizierà domenica 4 settembre. Bisognerà attendere probabilmente l'inizio di agosto per conoscere i gironi, con l'inizio ufficiale del prossimo campionato che sarà preceduto il 21 agosto dalla Coppa Italia. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 luglio, alle ore 18. Di squadre sarde, in attesa dell'Atletico Uri che domani alle 16 avrà il playout col Formia, oltre alla Torres che punta il ripescaggio ci sono Arzachena, Muravera e la neopromossa Ilvamaddalena.

