Nel girone A della Promozione, il Guspini batte il Selargius per 2-0 e resta solo al comando della classifica con 12 punti. Due in più di Castiadas e Terralba. La squadra del Sarrabus è stata bloccato sullo 0-0 in casa dal Pirri. Il Terralba ha travolto la Villacidrese con un pesante 3-0. Pari (0-0) fra Uta e Arborea e fra Cus e Tonara (3-3). Il Vecchio Borgo ha vinto il derby cagliaritano (2-1 all'Atletico). Lo Jerzu di Andrea Piccarreta, è tornato al successo piegando per 2-1 il Mogoro. Il Samugheo ha vinto per 0-2 sull'Ovodda. Si sta ancora giocando Tharros-Baunese.

