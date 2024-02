Chiusa la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione. L’Idolo batte (2-0) e sorpassa in classifica il Terralba. Vittoria (0-3) anche per l’altra ogliastrina, il Lanusei che espugna il campo dell’Arbus. Successo (1-0) interno del Selargius col Tortolì. Terminate in parità Pirri-Orrolese 0-0 e Villamassargia-Arborea 0-0.

Giocate ieri Monastir-Castiadas 2-0, Gonnosfanadiga-Verde Isola 1-1, Gialeto-Guspini 1-1 e Cus Cagliari-Atletico Cagliari 1-0.

Nel girone B, l’Usinese piega (3-1) il Fonni e conserva il terzo posto. In quarta posizione rimane la Macomerese grazie al successo (2-1) contro il Siniscola. Tre punti anche per l’Ovodda, vittoriosa (3-1) col Porto Torres. Boccata d’ossigeno per l’Abbasanta che s’impone (1-3) a Sassari col Lanteri. Il Bonorva espugna (1-2) il campo del Sennori. Pareggio (1-1) tra Santa Giusta e Posada.

Disputate ieri Lugosanto-Coghinas 0-2, Stintino-Alghero 0-3 e Tuttavista Galtellì-Nuorese 1-4.

© Riproduzione riservata