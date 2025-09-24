Promozione: vincono Castiadas e Guspini, pari tra Luogosanto e UsineseSi è giocata oggi la terza giornata di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è giocata oggi la terza giornata del campionato di Promozione. Nel girone A, il Guspini si è aggiudicato (0-3) la partita di cartello con lo Jerzu. Oltre alla squadra di Cristian Dessì in testa c’è anche il Castiadas che espugna (0-1) il campo del Tonara.
Netto successo (3-0) del Selargius di Federico Cocco nell’incontro casalingo col Cus Cagliari. Terminano senza reti Pirri e Tharros e Samugheo-Terralba.
Primi tre punti per l’Uta, corsara (2-3) a Mogoro contro la Freccia Parte Montis. Successo esterno (1-2) anche per la Baunese, a Capoterra contro il Vecchio Borgo Sant’Elia.
In corso Villacidrese-Atletico Cagliari e Arborea-Ovodda.
Nel girone B, finiscono senza reti Luogosanto-Usinese e Arzachena-Li Punti. Il Castelsardo supera (2-1) l’Atletico Bono. Il Ghilarza travolge (0-3) il Campanadda. Vittoria (2-0) del Coghinas contro lo Stintino. Il Bosa piega (3-0) il Thiesi.
Posticipata a domani (ore 16) Macomerese-Alghero (a Thiesi).