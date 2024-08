Una Villacidrese decisa a riconquistare subito l'Eccellenza. La squadra è stata rafforzata non solo con l'acquisto del suo bomber Mauro Ragatzu, ma anche con tesseramento del portiere Fabio Toro, ex Sinnai, Andromeda e Castiadas, e dell'attaccante Carlos Mboup, ex Sant'Elena e Castiadas.

Prelevati dal Castiadas, di Manuel Piras, ex Terralba, dell'esterno sinistro Matteo Saias, ex Monastir e Guspini, del difensore centrale Pierluigi Porcu, anche lui proveniente dal Monastir, e del centrocampista Gianmarco Paulis, ugualmente ex Monastir.

