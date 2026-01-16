Ventuno punti, frutto di sei vittorie e tre pareggi. Se il campionato di Promozione si fermasse adesso l’Uta sarebbe salvo al dodicesimo posto. Un bottino discreto e in linea con gli obiettivi della società, che punta alla riconferma nella categoria con una salvezza tranquilla. Nella rosa di Madau spiccano i numeri dei due attaccanti che stanno trascinando i biancoverdi: Fabrizio Casu e Victor Pascual Sales. Il primo, arrivato in estate dal Decimoputzu, è il miglior realizzatore della rosa con sei reti in campionato (a pari merito con il capitano Raffaele Picciau) più una in Coppa Italia; lo spagnolo, arrivato a fine novembre, ha totalizzato cinque reti tra campionato e coppa, imponendosi come centravanti di peso. Entrambi hanno segnato anche nell’ultima vittoria dell’Uta contro Jerzu per 3-2. La coppia Casu–Pascual Sales è ormai un vero punto di forza della squadra. Madau può contare su un reparto offensivo concreto e affidabile, decisivo nei momenti chiave.

Consapevole del suo ruolo cruciale, Pascual Sales ha spiegato: «Quando sono arrivato a Uta ho trovato un gruppo e una società uniti e di alta qualità calcistica. Sono stato accolto benissimo e mi sono messo a disposizione della squadra. Voglio aiutare questa squadra a raggiungere l’obiettivo, sia lottando in campo sia facendo gol, che per un attaccante è sempre importante. La salvezza passerà dal lavoro quotidiano, sia in allenamento che in partita, ma rimanendo uniti otterremo i punti necessari».

Sulla stessa linea Casu, protagonista dall’inizio della stagione: «Ho respirato entusiasmo dai primissimi giorni. Ho trovato un gruppo che mi ha accolto come una famiglia. Nella prima parte di stagione abbiamo avuto un po’ di sfortuna, con qualche infortunio che ha inciso sul rendimento. Con l’arrivo di Madau abbiamo recuperato giocatori e riacquisito fiducia nei nostri mezzi».

Esterno o punta centrale? Il classe 2000 non ha particolari preferenze: «Cerco sempre di mettermi a disposizione, anche se prediligo il ruolo di esterno. Le ultime partite le ho giocate nell’attacco a due insieme a Victor (Pascual Sales), un grandissimo compagno di reparto, e devo ancora migliorare per avere più occasioni da gol, ma l’allenatore Madau mi sta aiutando molto. Non credo esista una ricetta magica per la salvezza: serve lavoro, intensità e consapevolezza di essere un gruppo forte. Dobbiamo portare in campo il buon lavoro della settimana e lottare in ogni partita fino all’ultimo secondo, solo così raggiungeremo l’obiettivo».

