Al comando della classifica dei migliori del girone A di Promozione c’è il centrocampista del Selargius, Alberto Usai, che nella prima giornata di ritorno ha conquistato la quattordicesima preferenza. Precede un trio a quota tredici punti composto da Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Parte Montis) e dal capocannoniere del raggruppamento Andrea Sanna (Terralba).
Con dodici punti seguono Edoardo Sedda (Ovodda), Marco Gianoli (Tharros), Gino Noli (Tonara) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia).
Nel girone B mantiene la vetta Federico Pireddu (Li Punti) con tredici punti. Subito alle sue spalle, a quota dodici preferenze, Edoardo Donati (Arzachena) e Santiago Mateucci (Coghinas).
GIRONE A
12 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).
11 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena).
10 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Danilo Bonacquisti (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Juan Vera Rubio (Castelsardo 0, Macomerese 1); Santiago Mateucci (Coghinas); Luca Barone (Luogosanto); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 4, Atl. Bono 6).
9 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Mattia Asara e Giovanni Moroni (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Nahuel Mendez (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi).
8 PUNTI: Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Paolo Tuccio e Andrea Zinellu (Li Punti); Gonzalo Ferro (Ozierese); Ignacio Marroquin (Stintino); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).
7 PUNTI: Joel Baraye e Alessio Fadda (Alghero); Cisse Kaba Sidi (Bosa); Agustin Meli (Coghinas); Dramane Cissè e Antonio Mossa (Luogosanto); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Victory Igene e Cristian Irde (Usinese).
GIRONE B
13 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).
12 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Santiago Mateucci (Coghinas).
11 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Domenico Saba (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Juan Vera Rubio (Castelsardo 1, Macomerese 1); Predrag Radovanovic (Coghinas); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 5, Atl. Bono 6).
10 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
9 PUNTI: Samuele Pinna (Bonorva); Mattia Asara (Castelsardo); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Nahuel Mendez (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Luca Olianas (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).
8 PUNTI: Paolo Tuccio, Andrea Zinellu (Li Punti); Antonio Mossa (Luogosanto); Ignacio Marroquin (Stintino); Victory Igene (Usinese).