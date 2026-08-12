Il Monastir 1983 riparte dalle sue certezze. In vista della stagione 2026/2027 di Serie D (Girone G), il club sardo presenta i pilastri che hanno scelto di restare: un gruppo giovane deciso a dare continuità al percorso culminato nella vittoria dei playoff.

In difesa spiccano Davide Cortinovis e Fabio Porru, che predicano dedizione e crescita quotidiana: "Tutto si costruisce durante la settimana", ricorda Cortinovis. Con loro Davide Collu, classe 2005 ed ex capitano dell'Under-18 del Cagliari, promette battaglia: "Vogliamo far capire che i playoff non sono stati un caso, giocare contro di noi non sarà una passeggiata".

A centrocampo l'esperienza di Mario Corcione (2001), pronto a "dare continuità e ambire a qualcosa di importante", mentre sull'esterno Alberto Leone torna con entusiasmo: "Società più solida, con questo gruppo e i nostri tifosi diremo la nostra". Tra i pali sicurezza Eugenio Fusco: "Ci sono tutte le basi per fare bene".

Grande spazio ai giovani. Samuel Ardau e Manuel Conti (2006) puntano su crescita e contributo alla squadra, come Alessandro Piseddu, duttile sulle fasce: "Girone insidioso, ma ci toglieremo tanti sassolini". Federico Tuveri, dopo un lungo infortunio, cerca il riscatto, mentre il giovane portiere Oscar Cocco (2008) promette di alzare l'asticella.

Entusiasmo, lavoro ed equilibrio: così il Monastir 1983 costruisce le fondamenta della nuova stagione.

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