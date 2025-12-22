Weekend agrodolce per le compagini oristanesi impegnate nel torneo di Promozione regionale di calcio.

Tra le sette formazioni in campo, infatti, nell’ultimo impegno del 2025 (la 16sima giornata di andata) vince solamente il Terralba, sul campo del Selargius.

I terralbesi, inseriti nel girone A, si impongono 2-3 e rimangono a 3 punti dalla vetta della classifica (Castiadas e Guspini a quota 37, Villacidrese terza a 36 e Terralba quarto a 34). In terra selargina sono decisive per la vittoria dell’undici allenato da Daniele Porcu, le reti di Piras e Sanna nel primo tempo e Ciarniello, su rigore, nel secondo.

Nell’anticipo del sabato, invece, è pareggio nel derby dell’oristanese tra Arborea e Tharros (1-1). Padroni di casa avanti in avvio di gara con Sperandio. Nella ripresa, su rigore, pareggia capitan Lonis. Un punto che mantiene entrambe le squadre a ridosso della zona playoff. Doppia sconfitta casalinga, invece, per Freccia Parte Montis e Samugheo. I mogoresi perdono 0-1 contro la capolista Castiadas, al termine di una gara giocata bene nel quale, nel secondo tempo, hanno sfiorato il gol del pareggio. Per la formazione ospite è decisiva la bella rete su punizione di Ridolfi. Il Samugheo, invece, perde 1-2 contro la Baunese. Nella prima frazione gli ospiti segnano con Jammeh e Canu. Nelle ripresa i padroni di casa accorciano con Loreto e vanno vicini al pareggio, nel finale, con lo stesso Loreto e Fernandez.

Nel girone B perdono Bosa e Ghilarza. I bosani cedono alla Macomerese per 2-3 e incassano la decima sconfitta stagionale. I ghilarzesi, invece, cedono all’Ozierese per 0-2 e scivolano al terz’ultimo posto.

