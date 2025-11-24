Turno positivo per le oristanesi impegnate nella 12sima giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio. Il bilancio generale è di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Nel girone A, su 5 sfide inizialmente in programma, sono solo 3 le formazioni provinciali a scendere in campo. Le gare della Tharros (contro il Guspini) e del Samugheo (sul campo del Tonara) sono state, infatti, rinviate a causa del maltempo che ha colpito la Sardegna nelle ultime ore. Tra le gare giocate, invece, vittorie per Terralba, Arborea e Freccia Parte Montis.

I terralbesi si impongono sull’ostico campo di Uta per 0-2. Un gol per tempo, Tosi nella prima frazione e La Macchia nella ripresa, regala i 3 punti e il primato (in coabitazione con il Castiadas) alla compagine allenata da Daniele Porcu.

Una vittoria che sa di impresa è quella dell’Arborea, in casa, contro il Calcio Pirri (3-2). L’undici allenato da Nicola Battolu, infatti, sotto di una rete e in 9 dopo soli 15 minuti di gioco (espulsi Pibiri e Orro), riesce a ribaltare la situazione e portare a casa i 3 punti. Decisiva la doppietta di Szafran e la marcatura del neo-papà Marco Atzeni che ha festeggiato con la rete la nascita del primogenito Tommaso.

Per l’Arborea è il settimo risultato utile di fila. Infine, vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Freccia Parte Montis che ha superato 2-0 la Baunese, grazie alle reti di Cancedda e Foddis.

Per i mogoresi è il quinto risultato utile consecutivo e l’aggancio alla zona play-out. Non solo, ora la parte della classifica che vale la salvezza diretta è distante solamente 2 punti. Nel girone B arriva un pareggio senza reti tra Ghilarza e Stintino (0-0). Perde, invece, il Bosa (al sesto stop di fila) contro il Bonorva (2-1).

© Riproduzione riservata