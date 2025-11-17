Fine settimana intenso per le oristanesi che prendono parte ai due gironi di Promozione Regionale di calcio.

Nel girone A, il match clou era lo scontro diretto tra le due seconde in classifica, Terralba F. Bellu e Castiadas. In palio c’era il primato, dopo la sconfitta del Guspini nell’anticipo del sabato contro la Villacidrese (3-0). Al “Remigio Corda”, al triplice fischio di una sfida equilibrata, combattuta e bella da vedere per il numeroso pubblico presente, il risultato finale è di 2-2.

I terralbesi vanno per due volte in vantaggio, con Sanna e Corda, ma in entrambe le occasioni vengono raggiunti dai gol di Nicolas e Jeronimo Ridolfi. Ora la situazione in classifica vede al comando del girone un terzetto, con il Guspini raggiunto a quota 25 punti da Terralba e Castiadas.

Negli anticipi del sabato, invece, ritorna alla vittoria, dopo un mese e mezzo di digiuno, la Tharros, che supera per 1-0 l’Ovodda. Decisiva la rete di testa firmata da Gianoli a fine primo tempo. Pareggio senza reti (0-0) nel derby tra Samugheo e Freccia Parte Montis (per i mogoresi quarto risultato utile di fila e ultimo posto lasciato alle spalle). Nessuna rete, anche se le occasioni non sono mancate nel corso dei 90’. Un punto, al rientro dalla trasferta sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, anche per l’Arborea. La rete di Marco Atzeni pareggia il vantaggio provvisorio dei padroni di casa, siglato da Ataldi. L’undici allenato da Nicola Battolu è ora atteso dall’impegno di Coppa Italia, mercoledì, contro il Tonara.

Nel girone B è da segnalare la bella e importante vittoria esterna del Ghilarza, vittorioso per 0-5 sul campo del Tuttavista Galtellì. La terza vittoria stagionale, trascinati per l’occasione dalla tripletta messa a segno da Fernandez, permette ai ghilarzesi di salire a quota 10 punti e lasciare le ultime 3 posizioni. Sconfitta, la quinta di fila, per il Bosa che cede per 0-1 contro il Luogosanto. I bosani mantengono comunque una posizione di centro classifica.

© Riproduzione riservata