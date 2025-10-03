Promozione, sabato di anticipi: in campo tutte le squadreAttesa per Mogoro-Guspini e Tuttavista-Alghero
Sabato di anticipi in Promozione. Nel girone A, la capilista Guspini giocherà a Mogoro con l'obiettivo dei tre punti. Il Castiadas, secondo della classe (col Terralba), a due punti di distacco, sarà impegnato a Samugheo. Il Terralba giocherà a Pula contro il Calcio Pirri che domenica scorsa ha imposto il pari al Castiadas. A Sinnai, arriva lo Jerzu di Andrea Piccarreta per affrontare il Vecchio Borgo Sant'Elia.
Una sede insolita per la squadra cagliaritana. In programma anche Villacidrese-Tharros, Arborea-Cus,Selargius-Uta, Baunese-Atletico Cagliari e Tonara e Ovodda. Si giocherà su tutti i campi alle 16.
Sempre domani alla stessa ora, sono in programma le gare del girone B: Arzachena-San Giorgio Perfugas, Tuttavista-Alghero, Bonorva–Atletico Bono, Campanedda–Usinese, Coghinas–Li Punti, Macomerese–Thiesi, Ozierese–Luogosanto e Castelsardo–Ghilarza (ore16.30).