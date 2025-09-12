calcio
12 settembre 2025 alle 21:13aggiornato il 12 settembre 2025 alle 21:14
Promozione, Riccardo Arricca tesserato dal LuogosantoIl centrocampista classe 2004 arriva dall’Ilvamaddalena. Domenica potrebbe esordine alla prima di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo innesto in casa della Polisportiva Luogosanto. La società annuncia l’arrivo di Riccardo Arricca, centrocampista classe 2004, 179 centimetri di altezza, piede destro, proveniente dall'Ilvamaddalena.
Giocatore giovane e dinamico, pronto a dare il suo contributo in mezzo al campo.
Domenica potrebbe esordire alla prima di campionato, in casa, contro il Ghilarza.
© Riproduzione riservata