Nuovo innesto in casa della Polisportiva Luogosanto. La società annuncia l’arrivo di Riccardo Arricca, centrocampista classe 2004, 179 centimetri di altezza, piede destro, proveniente dall'Ilvamaddalena.

Giocatore giovane e dinamico, pronto a dare il suo contributo in mezzo al campo.

Domenica potrebbe esordire alla prima di campionato, in casa, contro il Ghilarza.

